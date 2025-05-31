"غادروا فوراً": اليمن تحذّر المستثمرين في "إسرائيل"

وطن: قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، إن على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في كيان الاحتلال الإسرائيلي سرعة المغادرة، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية في "إسرائيل" لم تعد آمنة، وأن الفرصة ما زالت متاحة قبل فوات الأوان.

وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الصواريخ اليمنية مصممة برؤوس حربية متعددة، ما يجعلها قادرة على تفادي المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وإصابة أهدافها حتى في حال اعتراضها.

وأشار المصدر إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي سيستمر ما لم يتم وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه، مضيفًا: "على كل صهيوني تحسس رأسه، فالصواريخ اليمنية لن تتوقف".

وفي رسالة موجهة إلى المستوطنين الإسرائيليين، قال المصدر: "ستطول أيامكم ولياليكم داخل الملاجئ خلال الأيام المقبلة".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل الطائرات الإسرائيلية مصدرًا للسخرية، مشددًا على قدرة القوات اليمنية على التعامل مع أي طائرات معادية دون التأثير على الملاحة الجوية أو البحرية.