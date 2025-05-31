حزب الشعب: مطلوب حماية دولية عاجلة لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بما لا يسمح لإسرائيل إيقافها أو تعطيلها

وطن: قال حزب الشعب الفلسطيني إن ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر 600 يوم، هو مقتلة ومحرقة جماعية مستمرة على مدار الساعة، دون تدخل دولي فعلي لوقفها.

وأكد حزب الشعب في بيان له وصل وطن نسخه عنه، "أنه لا يمكن إستمرار حالة الإنتظار وفقاَ للروية الأمريكية - الاسرائيلية الراهنة، بينما المئات يذبحون يومياً بالنيران والتجويع".

وطالب حزب الشعب "الأمم المتحدة ودول العالم بسرعة التدخل لتوفير وفرض حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بمعزل عن العبث والتلاعب الاسرائيلي في عملية التفاوض الجارية الآن، والذي يستهدف مواصلة الحرب العدوانية التي يتعرض لها، مشدداَ على وجوب إنشاء آلية حماية مستقلة لوقف الإبادة الجماعية وخاصة في قطاع غزة، بما لا يسمح لإسرائيل بأي حال من الأحوال إيقافها أو تعطيلها".

وأكد الحزب "أن الوقت ينفذ لإنقاذ مئات آلاف الأرواح في قطاع غزة، نتيجة تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته، والدعم الأمريكي للحرب الفاشية المتواصلة على شعبنا وتواطؤ عديد الأنظمة السياسية".

وجدد حزب الشعب الفلسطيني "دعوته لسرعة تقديم موقف فلسطيني جماعي رداَ على مقترح "ويتكوف" الأخير، وذلك من خلال تشاور عاجل بين منظمة التحرير وحركة حماس والقوى الفلسطينية كافة، وبموقف موحد يقطع الطريق على مواصلة الإبادة الجماعية من جهة، وتعديل الثغرات الخطيرة في المقترح الأمريكي من جهة أخرى".