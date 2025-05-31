مركز جباليا التعليمي ينظم تقييمات للطلبة في المرحلة الإعدادية

وطن: في إطار الحرص والالتزام بتحسين المستوى الأكاديمي للطلبة، نفّذ فريق عمل مركز جباليا التعليمي التابع لجمعية مركز ابداع المعلم سلسلة من التقييمات لطلبة المرحلة الإعدادية، شملت المواد الأساسية: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والعلوم الحياتية.

تهدف هذه التقييمات إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والاحتياج لدى الطلبة، بما يسهم في تحسين الخطط التعليمية وتقديم الدعم الأكاديمي الملائم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية في القطاع.