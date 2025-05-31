بحماية جيش الاحتلال... مستوطنون يهاجمون قرى في رام الله والخليل

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم، في تصعيد خطير يهدد حياة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه أحد الشبان في الحارة الشرقية من قرية المغير شمال شرق رام الله، دون تسجيل إصابات.

وفي بلدة سنجل، هاجم مستوطنون منازل المواطنين على الأطراف الشمالية للبلدة، قرب شارع نابلس القديم، حيث تصدى لهم الأهالي، فيما حضرت قوات الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، واحتجزت عدداً من الشبان، بينهم نائب رئيس بلدية سنجل بهاء فقها، كما أغلقت مدخل البلدة بالكامل.

كما أشارت مصادر محلية، إلى أن مستوطنين تجمهروا عند مدخل قرية برقا شرق رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون تسجيل إصابات.

كم أعتدى مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين بين بلدة نعلين وقرية قبيا، غرب رام الله.

وتتعرض نعلين لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، خاصة من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في جبل العالم، على أطراف البلدة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون مسلحون على مزارعين فلسطينيين في منطقة الطفوف ببلدة سعير شمال شرق الخليل، أثناء تواجدهم في أراضيهم.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال، التي حضرت لتأمين الحماية للمستوطنين، اعتقلت المواطن جهاد محمد رشيد الشلالدة أثناء محاولته التصدي للهجوم.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، بتواطؤ واضح من قوات الاحتلال التي تؤمن الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، لا سيما القرى والبلدات القريبة من المستوطنات، تصاعدًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين، في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم.