"غزة ما بتركع"... مظاهرة حاشدة في حيفا ضد الحرب المستمرة على القطاع

وطن: انطلقت، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تندد بـ "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال على غزة، وسط هتافات غاضبة تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني، منها:"يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة"، "غزة هاشم ما بتركع".

وفي تصريح لموقع الجرمق الإخباري، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، يوسف جبارين: "قوات الاحتلال حاولت بكل الوسائل منعنا من التظاهر لإيقاف الحرب وللمطالبة بوقف شلال الدماء في غزة، ورغم ذلك نجحنا بإصرارنا ووحدتنا أن نُسمع صوتنا".

وأكد المشاركون في التظاهرة أن صوت الداخل الفلسطيني لن يصمت، وأنهم مستمرون في رفض العدوان حتى وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.