عائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يُعطل الصفقة

وطن: أكدت عائلات أسرى الاحتلال في قطاع غزة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يرفض إيقاف الحرب في غزة". منوهة إلى أن نتنياهو يعمل على تحويل الصفقة (وقف إطلاق النار في غزة) إلى اتفاق جزئي.

وقالت عائلات أسرى الاحتلال في بيان لها، اليوم السبت، إن الأسرى الأحياء لدى المقاومة في قطاع غزة "لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في ظل استمرار الحرب".

وأردفت: "نعمل ما نستطيع لتحرير جميع المخطوفين (في إشارة لأسرى الاحتلال لدى المقاومة) من خلال اتفاق. بعد 603 أيام على الحرب دولة إسرائيل لا تفعل شيئا وأملنا الوحيد هو ترمب".

وخاطبت العائلات "ويتكوف": "لا تدع نتنياهو يفعل ما يريد؛ هو يرفض إنهاء الحرب لمصلحة سياسية". مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بعدم تمكين نتنياهو من تعطيل الصفقة".

وجددت عائلات أسرى الاحتلال التأكيد على أن "الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى في غزة هو المقترح الذي تقدم به ويتكوف". داعية نتنياهو إلى "تبني موقف رئيس الأركان وأن ينهي الحرب من أجل الأسرى".

ويسعى المقترح، الذي سربت ثلاث مصادر مشاركة في المفاوضات خطوطه العريضة لموقع أكسيوس، إلى سد الفجوات المتبقية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثامين 18 آخرين، على دفعتين خلال أسبوع.

وأضافت أنه يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، ومفاوضات بشأن إنهاء الحرب، ويشمل انسحاب الجيش من المناطق التي احتلها منذ استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.