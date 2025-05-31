حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف

وطن: سلمت حركة "حماس"ردها على المقترح الجديد الذي قدّمه ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري وتضمّن الرد جدولًا زمنيًا لتسليم الاسرى الإسرائيليين والجثامين خلال فترة 60 يومًا، وليس خلال الأسبوع الأول كما ورد في المقترح.

وشمل رد الحركة على مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتصل بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار .

وتضمّن رد حماس موافقة مبدئية على مبدأ تبادل الأسرى، شريطة تنفيذ عملية النقل وفق جدول زمني محدد على ثلاث مراحل:

الدفعة الأولى: إطلاق سراح أربعة أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق.

الدفعة الثانية: إطلاق سراح أسيرين في اليوم الثلاثين.

الدفعة الثالثة: إطلاق سراح أربعة أسرى إضافيين في اليوم الستين.

كما يشمل الرد نقل جثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزة لدى المقاومة وفق جدول زمني متدرج:

في اليوم العاشر: تسليم الدفعة الأولى من الجثامين.

في اليوم الثلاثين: تسليم الدفعة الثانية.

في اليوم الخمسين: تسليم الدفعة الثالثة.