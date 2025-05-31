الوفد الوزاري العربي يندد بمنع "إسرائيل" زيارته إلى الضفة

وطن: أدان الوفد الوزاري العربي الذي كانت يعتزم زيارة مدينة رام الله غدًا الأحد، قيام "إسرائيل" بمنعها من الدخول، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها كقوة احتلال، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوفد، الذي سيصل إلى عمّان مساء اليوم، شدد في بيان مشترك على أن قرار "إسرائيل" منع زيارة الوفد العربي إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالتزاماتها الدولية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أجّل زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية بعد أن منعتها "إسرائيل".

في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن الزيارة كانت بدعوة من السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد وزاري عربي برئاسة السعودية في رام الله.

في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أن "تل أبيب" أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح بدخول الوفد العربي لعقد الاجتماع المزمع.

من جانبها، أوضحت مصادر في السلطة الفلسطينية أن الوفد يضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، لافتةً إلى أن النقاش ما زال جاريًا بشأن ما إذا كان الاجتماع سيعقد في رام الله أو لا.

المصدر: "وكالات"