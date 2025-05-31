8 شهداء 6 منهم في قصف الاحتلال خيمة نازحين في القرارة

وطن: استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، 6 منهم في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في القرارة شمال خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة هم: سعيد محمود أحمد الكرد، وبسمة سعيد عودة الكرد، وأشرف محمود أحمد الكرد، وريهام محمود أحمد الكرد، ومريم عبد الله داوود الأسطل، وألما طراد الغلبان.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين قرب مركز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد أحمد سمير محمود البوجي، وأحمد أشرف عبد الحميد الهمص.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان الشهيد رفيق شعيب علي اللحام إثر قصف سابق على خان يونس.