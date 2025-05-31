ممثلو كتلة الوحدة العمالية في اتحاد النقابات يعقدون اجتماعا لبحث سبل استنهاض دور الإتحاد

وطن: قد ممثلو كتلة الوحدة العمالية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا لهم اليوم للبحث في سبل استنهاض دور الإتحاد في الدفاع عن العمال ومصالحهم ، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عموما في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الإحتلال على شعبنا الفلسطيني.

وأكد المجتمعون على ضرورة تجاوز حالة الترهل التي يعيشها الاتحاد بنقاباته المختلفة، وضرورة الالتصاق بقاعدته الاجتماعية العمالية، والاضطلاع بدوره الطبيعي المتمثل بتلمس هموم العمال ومشكلاتهم احتياجاتهم وتبنيها، وإعادة ثقة العمال بالاتحاد..

وناقش ممثلو كتلة الوحدة العمالية باهتمام كبير وحيوي، اتجاهات عملهم والمحاور الرئيسة التي يمكن لها ان تنهض بالإتحاد وتنشط النقابات المنضوية في إطاره ، مع التركيز على توسيع صفوف النقابات وتعديل قانون العمل والحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الإجتماعي وتفعيل القضاء العمالي ، وغيرها من القضايا التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية.

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وركّز اجتماع ممثلي الكتلة بشكل خاص على الإهتمام بقضايا العمال وبزيارة مواقع وورش العمل ، والإستماع للعمال ولقضاياهم وللإنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل أصحاب العمل ، كما ناقشوا وأقروا الآليات التنظيمية الكفيلة بتحقيق ذلك.