كتائب القسام: نفذنا كمين محكم واوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال شمال قطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين محكم استهدف قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، بتاريخ 27 مايو 2025.

وأوضحت الكتائب، في بيان، أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة صفر مستخدمين الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن وقوع عناصر القوة بين قتيل وجريح، مؤكدة أن العملية نُفذت بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال.