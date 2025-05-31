رحلة بحرية إنسانية لكسر حصار غزة.. انطلاق أسطول الحرية غداً بمشاركة دولية واسعة

وطن: تنطلق، غداً الأحد، رحلة "أسطول الحرية" البحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بمشاركة ناشطين من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ.

وأعلنت النائبة الفرنسية-الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ريم حسن، أنّ الرحلة تهدف إلى التنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2 آذار/مارس الماضي، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الذي لم يصمد طويلاً.

وأوضحت حسن، وهي عضو بارز في حزب "فرنسا الأبية"، أنّ "هذه المهمة متعددة الأهداف: فهي تهدف إلى فضح الحصار الإنساني والإبادة المستمرة، ومحاسبة إسرائيل دولياً، ورفع الوعي العالمي حول الوضع في غزة".

وأشارت إلى أنّ هذه المشاركة تأتي بعد منعها من دخول إسرائيل في شباط/فبراير الماضي، عندما كانت تعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن وفد من البرلمان الأوروبي.

وكان من المقرر أن تنطلق رحلة ثونبرغ مع "أسطول الحرية" في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الرحلة تأجلت إثر استهداف سفينة التحالف قرب سواحل مالطا في الثاني من أيار/مايو الماضي، إذ تعرضت لهجوم بمسيرة إسرائيلية أسفر عن حريق وثقب في هيكل السفينة وبدء غرقها.

وأعربت حسن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجة المهمة إلى "أقصى درجات التعبئة العامة" لضمان نجاحها وأمن المشاركين.

يُذكر أنّ البيت الأبيض كان قد أعلن، الخميس الماضي، عن موافقة إسرائيل على مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح اعتبرته حركة حماس "لا يلبي مطالب الشعب الفلسطيني".

وفي السياق الإنساني، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من "تدهور الأوضاع بشكل خطير" في غزة، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تمنع دخول معظم المساعدات الأساسية، بما فيها الطعام الجاهز للأكل، ما جعل القطاع "أكثر بقاع الأرض جوعاً". كذلك، وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، الخطة الأميركية – الإسرائيلية لإيصال المساعدات بـ"الكارثية" و"محاولة للتطهير العرقي".

كما انتقد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، نظام توزيع المساعدات الأميركي في غزة، واصفاً إياه بأنه "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع".

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، أنّ حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 54,321 شهيداً، إضافةً إلى 123,770 جريحاً، في ظل استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.