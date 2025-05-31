الاحتلال يواصل حملته العسكرية على طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 وسط حصار وهدم وتشريد

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، بما في ذلك مخيم نور شمس، لليوم الـ125 على التوالي، مع استمرار الحصار وإجراءات التضييق على السكان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المدينة ومخيميها، حيث انتشرت آلياتها وفرق المشاة في الشوارع والأحياء، وأقامت حواجز عسكرية عند مداخل السوق وشارع نابلس ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي. ورافق ذلك عمليات توقيف وتفتيش واستجواب للمواطنين، إضافة إلى ممارسات استفزازية مثل السير بعكس اتجاه السير وإطلاق أبواق الآليات.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، إذ اعتقلت فجر اليوم الشاب عبد أبو لبدة من مخيم نور شمس بعد مداهمة منزله، إضافة إلى مداهمة منازل في حي ظهرة اكبارية شمال المدينة وتخريب محتوياتها وسرقة مبالغ مالية وشيكات من منزل المواطن عاصم أبو حيش. كما اعتقلت الشاب أمير عوفي.

وتفرض قوات الاحتلال منذ أسابيع حصارا مشددا على مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط أصوات إطلاق نار وانفجارات متقطعة، وانتشار مكثف للجنود الذين يلاحقون السكان ويمنعونهم من الوصول إلى منازلهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهد مخيم نور شمس حملة هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنيا، ضمن خطة الاحتلال لهدم 106 مبان في المخيمين، لفتح طرق جديدة وتغيير معالمهما. كما منعت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية سكان المخيم من دخول منازلهم المهددة بالهدم لأخذ مقتنياتهم، رغم التنسيق المسبق، وأطلقت النار بشكل عشوائي لترويعهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت سكان 58 مبنى في مخيم طولكرم بقرارات هدم فورية، وطالبتهم بالإخلاء خلال ثلاث ساعات فقط، مع تقييد دخولهم عبر أربعة مداخل ومخارج محددة.

وتواصل قوات الاحتلال أيضا الاستيلاء على منازل في شارع نابلس والحي الشمالي، وتحويلها إلى مواقع عسكرية، بعضها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما وضع الاحتلال سواتر ترابية متقطعة على طول شارع نابلس، ما تسبب بأضرار كبيرة وأعاق حركة المركبات.

وأسفر هذا العدوان المستمر حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى دمار واسع طال أكثر من 400 منزل بالكامل، و2573 منزلا بشكل جزئي. كما تسبب الحصار بتهجير أكثر من 4200 عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وسط تحويل المخيمين إلى مناطق شبه خالية من مظاهر الحياة.