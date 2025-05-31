مقترح ويتكوف .. يجب إنهاء المعاناة

كتب: حمزة البشتاوي

بينما يرغب نتنياهو بالإستمرار بالتفاوض والحرب معاً، رغم أنه ينزف بقوة تحت ضربات المقاومة وصواريخ اليمن، تقوم حركة حماس بالتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية لتعلن قرارها بشأن مقترح ويتكوف الجديد الذي يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و 18 جثة لأسرى إسرائيليين وذلك على مرحلتين وخلال أسبوع ضمناً، ومقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين يتم وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوم تجري خلالها مفاوضات بشأن إنهاء الحرب بشكل دائم وفق المقترح الذي يربط استمرار المفاوضات بالإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما يتضمن المقترح الإفراج عن 125 أسير فلسطيني من المؤبدات و 1111 أسير تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر و 180 جثمان لمواطنين من غزة وعلى دفعتين، وإدخال مساعدات عبر الأمم المتحدة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي سيطر عليها في عملية ( قوة و سيف).

والموافقة على المقترح تعني تجريد المقاومة في غزة من نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها دون وقف الحرب، والرفض يعني الإستمرار في حرب الإبادة وأهوالها ومشاريع التهجير التي تستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية حيث يترافق مقترح ويتكوف الجديد مع تصعيد خطير في سياسة الضم والإستيطان والعدوان على القدس والضفة بدعم من الإدارة الأمريكية التي أوكلت لنفسها صياغة وإعلان الهدنة في غزة.

وإذا كانت حماس تناقش مقترح ويتكوف الجديد بجدية رغم أنه لا يراعي التفاهمات السابقة التي قدمتها، فإن حماس تدرك مخاطر عدم التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ولذلك تضاعف جهودها وتفسح المجال أمام هدنة حقيقية وفق مسار يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل لجيش الإحتلال وإدخال فوري للمساعدات وفتح المعابر وإعادة الإعمار دون المس بالأهداف الوطنية والصمود الأسطوري لأهل غزة من أجل وقف العدوان بشكل دائم وهم لن يقبلوا بعد الآن أن يكون قرار الحرب، و وقفها أو استئنافها بيد نتنياهو، ويجب أن تكون هناك ضمانات دولية واضحة بإنهاء الحرب، وأي إتفاق لا يضمن إنهاء الحرب سيكون ضربة قاسية لتضحيات وآلام الشعب الفلسطيني المقاوم.

