بلدية خزاعة تعلنها منطقة منكوبة بالكامل

وطن: قالت بلدية خزاعة جنوبي قطاع غزة إن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل ، نتيجةً للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها.

وأضافت البلدية في بيان لها يوم السبت، أن البيوت سُوِّيت بالأرض والمرافق الصحية والتعليمية دُمِّرت والطرق والبنية التحتية خرجت عن الخدمة والسكان أُجبروا على النزوح تحت القصف والنار.

وبينت أن ما تتعرض له بلدة خزاعة هو إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وجريمة مستمرة وحجم الدمار في البلدة يفوق كل التقديرات، ويجعلها خارج نطاق الخدمة بشكلٍ كامل.

وشددت على أن أهل خزاعة اليوم نازحون عن أرضهم، مشتتون في مناطق مختلفة، وسط أوضاع إنسانية كارثية تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم.