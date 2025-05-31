22 شهيداً في غزة منذ الفجر مع استمرار الاحتلال في قصف المناطق السكنية

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حربها على قطاع غزة، حيث ارتقى 22 شهيدًا جراء الغارات التي استهدفت مناطق عدة منذ ساعات الفجر.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قتلت مواطنين اثنين وأصابت آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز المساعدات التابع لـ"الشركة الأميركية" غرب رفح، جنوبي القطاع.

وفي خان يونس، استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طال منطقة السكة، كما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي عنيف، بينما دمّر الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمالي المدينة، وصرّح رئيس بلديتها بأن "جميع مناطق القرارة أصبحت منكوبة بالكامل بفعل العدوان".

واستهدف القصف الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط مسجد أنصار بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما طال القصف المدفعي محيط أبراج "الأسرى" المدمرة شمال غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد خمسة أشخاص في قصف استهدف خيمة للنازحين بمنطقة الشنطي، بينما سقط عدد من الشهداء في حي الشجاعية، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

يأتي ذلك فيما أصدرت قوات الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة لمدينة غزة ومناطق واسعة من شمالي القطاع، بما في ذلك أحياء الزيتون والتفاح وجباليا البلد، وسط استمرار عمليات نسف المباني في شمال القطاع منذ الفجر.

ووفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 54.321، فيما أصيب 123.770 شخصًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.