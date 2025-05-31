500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

وطن: غادر، اليوم السبت، 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى، من مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا.

وقالت الشرطة في بيان، إن شرطة المعبر سهلت حركة الحجاج وأتمت كافة متطلبات سفرهم، بحضور ممثل محافظ أريحا والأغوار اسماعيل أبو جابر، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد عثمان غوادره، ونائب قائد المنطقة العقيد ركن أحمد صوافطه، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، ونائبه المقدم وائل العيسه، وممثلين عن كافة المؤسسات.