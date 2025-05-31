زيارة ميدانية تؤكد نجاح مبادرات التدخل النفسي والتربوي في ملتقى تعليمي بغزة

وطن: في زيارة ميدانية مؤثرة، أعرب الدكتور عمر دحلان، المشرف على تقييم الملتقيات التعليمية في قطاع غزة، عن تقديره العميق لجهود العاملين في أحد الملتقيات التربوية. مشيداً بالتزام المعلمين والمنشطين والأخصائيين والإدارة في خدمة الأطفال، واصفًا عملهم بالرسالة الوطنية والأخلاقية الرفيعة.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع مع الهيئة التدريسية المتطوعة، حيث تم استعراض آليات التدخل النفسي التي ينتهجها الأخصائيون، مع التركيز على دعم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. وأظهرت النقاشات نجاح الفريق في دمج هذه الحالات داخل البيئة التعليمية.

كما اجتمع الدكتور دحلان مع المعلمات المتطوعات لمراجعة كراسات إعداد الدروس اليومية، وبحث سبل تطوير الأداء التعليمي لمواجهة التحديات الراهنة. وتطرق النقاش إلى الصعوبات المتعلقة بعدم مرور طلبة الصف الأول بمرحلة التمهيد، وتعدد المراحل الدراسية داخل الصف الواحد، مما يزيد من تعقيد تنفيذ الرزم التعليمية.

واختُتمت الزيارة بتوجيه الشكر للإدارة المتميزة للملتقى، ممثلة بالدكتورة هدى كلاب، والدكتورة إيمان كلاب، والأستاذ أحمد وادي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أبو وسام، وبتوجيه من الدكتور رفعت صباح، والأستاذ سلاح سمارة.