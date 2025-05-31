مؤسسة غزة الإنسانية": واجهة جديدة لشركاء الإبادة منذ 600 يوم

وطن: أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة، على المذبحة الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا، وعلى تواطؤ العالم. وفي هذه اللحظات التي يظهر "تغير نسبي" في المواقف الدولية الرسمية تجاه ما يحصل، يتخذ الواقع المعاش في قطاع غزة مساراً آخر، مساراً لا يظهر فيه إلا التغير والتعدد في أشكال الإبادة وأنواعها، في الأمس فقط، وفي واحدة من أفضح صور التواطؤ المتمثلة بخطة توزيع المساعدات الإسرائيلية، الخطة التي ينفذها ما تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية".

يؤكد ائتلاف عدالة أن "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست إلا تجلياً فاضحاً لشركاء الإبادة، شركة أمريكية، مسجلة في سويسرا ويديرها عسكريون متقاعدون. وفي الوقت ذاته تستعين هذه الوكالات بلصوص المساعدات في القطاع كجزء من لجان حمايتها -حماية العسكريين من ضحايا الإبادة- وأي "إنسانية" تلك تجبر الناس للسير 40 كم للحصول على قوت يومهم؟

ويرى "عدالة" أن خطة المساعدات الإنسانية هي خطة أمنية إسرائيلية، هدفها بث الفوضى التي سعت قوة الاحتلال إليها منذ اللحظات الأولى للإبادة، بث الفوضى من خلال توزيع كميات غير كافية من الطعام، لخلق النزاع بين متلقي المساعدات. وأكثر من ذلك أن تصميم وهندسة ممرات الوصول للمساعدات، قائم على السلوك والأهداف الأمنية الإسرائيلية، ولا داعي للتذكير أن الأهداف الأمنية الإسرائيلية هي التطهير العرقي عبر التهجير والقتل . فليست مصادفة قيام هذه المؤسسة في تحريك سكان غزة من الشمال الى الجنوب ، هذا يعكس تورطها في تركيز المساعدات في مناطق محددة لنقل كتلة كبيرة من القاطنين في شمال غزة الى جنوبها بدل ان يتم توصيل المساعدات إلى الناس، إذ طلب من الناس الجوعى السير مسافة 40كم للحصول على المساعدات ضمن مسارات محددة، ونشاهد بعض اللافتات الإرشادية التي حمل عبارات التهديد والوعيد لمن يتجاوز المسار المحدد .

لذا فإن مشاهد اقتلاع هذه الممرات وتحطيم هندسة الإذلال ليست إلا رفضاً طبيعياً، لمن عاش وقاوم 600 أبشع مجزرة حية في تاريخ البشرية المعاصر. انفضحت هذه الآلية بدأ منذ لحظة تنفيذها مع إعلان المدير التنفيذي استقالته لاستحالة التزام المؤسسة في المبادئ الإنسانية.

في نهاية الأمر، ننوه في ائتلاف "عدالة" أن واحدة من أهم أهداف هذه الآلية هو تقويض عمل المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا. لكن ليس مطلوباً منا كفلسطينيين تحت الإبادة والتجويع المطالبة بتمكين وكالات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا لممارسة دورها في الإشراف على توزيع المساعدات.

الأونروا والوكالات الأممية هي من يجب أن، ومن المطلوب منها الدفاع عن دورها وعن ما تبقى من القانون الدولي بالدعوة الجماعية لفرض عقوبات على "إسرائيل" وليس فقط إدارة حملات علاقات عامة.