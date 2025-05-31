مؤسسة "منبت" تنظّم أول لقاء لخبراء "صُنّاع المكان الفلسطينية" لتعزيز العمل المشترك في التخطيط والعدالة المكانية في أريحا

وطن: نظّمت مؤسسة "منبت" المقدسية، يوم أمس الجمعة، أول لقاء تخصصي لشبكة "صُنّاع المكان الفلسطينية" في مدينة أريحا، بمشاركة واسعة من خبراء ومهنيين ومهنيات في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والتنمية المجتمعية والثقافة والفنون، من مختلف المحافظات الفلسطينية.

وجاء اللقاء بعنوان "خبراء صُنّاع المكان" واستضافته غابات أريحا، ليشكل محطة تأسيسية لخبراء صُنّاع المكان تهدف إلى تقوية الروابط المهنية، وبناء آليات عمل تشاركية بين المختصين الفلسطينيين، وتشكيل لجنة توجيهية تمثّل تنوّع المناطق والخبرات ضمن الشبكة.

وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من كادر الشبكة، أكدت خلالها أهمية بناء بنية تنظيمية فعالة، وتعزيز المراكمة المعرفية، في ظل السياقات السياسية والجغرافية المعقدة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

وتخلل اللقاء فقرات تعارف وتبادل معرفي، وجلسات نقاش جماعية ركزت على قضايا العدالة المكانية، التعليم المجتمعي، العمل الميداني، والهوية الثقافية، إلى جانب تقديم هيكلية مقترحة للشبكة تشمل لجنة توجيهية ودوائر عمل تخصصية تعزز من فعالية المشاركة وتوسّع نطاق التأثير المجتمعي.

وتُعد شبكة "صُنّاع المكان الفلسطينية" مبادرة مهنية ومجتمعية أُطلقت رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 خلال المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، وتسعى الشبكة لتشكيل حاضنة للمختصين الفلسطينيين، وتطوير أدوات تشاركية تمكّن المجتمعات من استعادة حقها في المدينة وتحقيق العدالة المكانية، رغم الانقسامات السياسية والجغرافية المفروضة.

وتُعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات مؤسسة "منبت"، وهي مؤسسة مقدسية مستقلة تأسست عام 2024 بمبادرة من المعمارية ثراء قرش والمستشارة المجتمعية هبة صلاح الدين-عسيلة ، وتركز في عملها على تعزيز المجتمع المهني الفلسطيني من خلال ركيزتين أساسيتين: البحث الميداني، وبناء وتطوير الكوادر لمجتمع مهني .