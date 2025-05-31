شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال في رفح

وطن: استشهد مواطنان، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب المواطنين، أثناء محاولتهم الوصول لمركز مساعدات، قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، تمكنت الطواقم المختصة، من انتشال الشهيدين محمد علي أبو هجرس، ومحمد إياد جميل أبو عاصي، الذين ارتقيا إثر قصف إسرائيلي سابق استهدف بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمسيرة قصفها واستهدافها للمناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا.

كما استهدف القصف المدفعي، وعمليات نسف المباني السكنية منطقتي قيزان النجار، وبلدة القرارة في خان يونس.