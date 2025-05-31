شهيد إثر قصف مُسيَّرة إسرائيلية مركبة جنوبي لبنان

وطن: استشهد لبناني، فجر اليوم السبت، إثر قصف طائرة مُسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بارتقاء شهيد جراء استهداف سيارة في منطقة دير الزهراني جنوبي البلاد.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية وبنى تحتية"، بزعم أنها تابعة لحزب الله في أنحاء متفرقة من لبنان.

وادّعى "أدرعي" إن من بين الأهداف المستهدفة بنية تحتية تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي آلاف الخروقات التي خلفت عشرات الشهداء.

وفي تحدٍ لاتفاق وقف النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.