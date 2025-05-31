الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الضفة ويصدم حافلة حجّاج في جنين

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة، فيما اصطدمت آلية عسكرية إسرائيلية بحافلة تقل حجّاجًا، قبيل مغادرتهم من أمام محافظة جنين.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر جرادات عقل اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، فيما ذكرت مصادر محلية أن المقاومة فجرت عبوة ناسفة أثناء انسحاب القوات من البلدة.

وتعمدت آلية عسكرية صدم حافلة تقل حجّاجًا من ذوي الأسرى والشهداء، أمام محافظة جنين، قبيل مغادرتهم لأداء فريضة الحج.

ولم يسفر الحادث عن إصابات لكنه أدى لأضرار في الحافلة.

وفي السياق، أبلغ عن اعتقال شاب من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ديانا غالب مزيد، بعد دهم منزلها في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي نابلس، اقتحم الاحتلال مخيم العين، وتعمد تكسير وتخريب صرح الشهيد حمزة العرعراوي، وأطلق الجنود قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وفي دورا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليم أبو رحمة عقب اقتحام منزله.

وبشكل يومي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة، تتخللها عادة اعتقالات ومواجهات.