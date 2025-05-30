ترامب: اقتربنا من صفقة بشأن غزة

وطن: أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ إدارته تقترب من التوصّل إلى اتفاق بشأن غزّة.

وأشار ترامب إلى إمكانية إعلان تفاصيل الاتفاق اليوم أو غداً، معرباً عن "تفاؤله بإمكانية تحقيق اختراق في هذا الملف".

كما كشف عن تقدُّم في مسار صفقة محتملة مع إيران، مشدّداً على "رفض بلاده لامتلاك طهران سلاحاً نووياً، ورغبتها في رؤية إيران دولة ناجحة وعظيمة ولكن غير نووية"، وفق تعبيره.

ورأى ترامب أنّ واشنطن "قريبة جداً من إبرام صفقة مع إيران".

وقبل أيام، كشف الإعلام الإسرائيلي عن خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن الملف الإيراني، حيث يسعى ترامب إلى حلّ دبلوماسي شامل، بينما تعارض "إسرائيل" أيّ تسويات محتملة.