"القسام" تبث مشاهد قنص وكمين في ثالث عمليات "حجارة داود" بمدينة غزة

وطن: بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، لقطات توثق ثالث عمليات "حجارة داود" التي استهدفت القوات والآليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتظهر اللقطات قنص جندي إسرائيلي في حي الشجاعية شمالي غزة، حيث بدا ثلاثة جنود بالقرب من جرافة إسرائيلية قبل أن ينجح أحد مقاتلي القسام في قنص أحدهم باستخدام بندقية "الغول"، التي ظهرت كذلك في التسجيل.

كما وثق المقطع عملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى كمين محكم بعبوتين تلفزيونيتين، تم تفجيرهما في ثلاثة جنود، وسط هتافات التكبير لمقاتلي القسام.

وكانت كتائب القسام قد بثت يوم أمس الخميس مشاهد ثاني عمليات "حجارة داود"، والتي استهدفت جنوداً وآليات إسرائيلية في محيط مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرق خان يونس. أما الأربعاء، فقد نشرت أول تسجيلات هذه السلسلة من العمليات، التي وثقت استهداف قوات وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال القطاع.