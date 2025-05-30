ملتقيات تعليمية في غزة: مبادرة "إبداع المعلم" تُضيء قلوب الأطفال في زمن الحرب

وطن: أعلن أ.رفعت الصباح، المدير العام لجمعية إبداع المعلم في رام الله، عن إطلاق مبادرة الملتقيات التعليمية في غزة، التي تهدف لدعم الأطفال في خضم النزوح والدمار.

وفي كلمة مصورة ومؤثرة، قال الصباح: "من قلب الركام والنزوح وُلدت مبادرة الملتقيات التعليمية من مركز إبداع المعلم، لتقول لأطفال غزة: أنتم لستم وحدكم. جاءت المبادرة كوميض في زمن الحرب، لتعيد للتعليم دوره وللطفولة حقها في الفرح، وللقلوب المتعبة فرصة للتنفس".

وأضاف: "نفذنا هذه الملتقيات في منطقة المواصي، والوسط، والشمال، حيث لجأ الناس بحثًا عن الأمان. ووسط الألم، فتحنا أبواب التعلم من جديد عبر جلسات للدعم النفسي، والتعليم العاطفي والاجتماعي، إضافة لأنشطة ترفيهية ومشاركة مجتمعية مع الأمهات والمعلمين".

وأكد الصباح أن هذه الملتقيات ليست مجرد دروس ودفاتر، بل هي رسالة إنسانية تقول إن التعليم حق لا يُقهَر. وتابع: "سنواصل زراعة الأمل، ونحمل أقلامنا في مواجهة الظلام والظلم، لنرفع أطفالنا ليكملوا طريقهم رغم كل شيء".