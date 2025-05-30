"حماس": نتشاور مع القوى والفصائل بشأن مقترح ويتكوف

وطن: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)".

وأمس الخميس، أعلنت حماس تلقيها مقترحا من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وأنها تدرسه "بمسؤولية" بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني "ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".

ووافقت حكومة الاحتلال أمس على مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالأكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير اليوم قوله إنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة من أجل صفقة تبادل، وأضاف "لن نسمح بأن تنجر الحرب إلى ما لا نهاية".

مقترح ويتكوف: أبرز بنوده

يتضمن المقترح وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمان التزام "إسرائيل" به خلال الفترة المحددة.

كما ينص المقترح على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إضافة إلى تسليم جثامين 18 أسيرًا من قائمة "الـ58 محتجزًا". وسيتم إطلاق نصف هؤلاء الأسرى الأحياء وجثامين نصف المتوفين (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم الأول من الاتفاق، على أن يتم الإفراج عن الباقين (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم السابع.

وفي المقابل، ووفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى الموقع في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ستفرج إسرائيل عن 180 أسيراُ محكومًا بالمؤبد، إلى جانب 1111 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبالمثل، سيتم إطلاق سراح جثامين 180 فلسطينيًا من غزة مقابل تسليم جثة 18 أسيرًا إسرائيليًا.

ويتضمن المقترح أيضًا وقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

فور موافقة حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار، ستبدأ المساعدات الإنسانية في الوصول إلى غزة، مع الالتزام بأي اتفاق يخص توزيعها طوال مدة الهدنة. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وأخيرًا، في اليوم الأول من تطبيق الاتفاق، ستبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء الضامنين للتباحث بشأن الترتيبات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.