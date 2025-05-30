القسام وسرايا القدس تستهدفان قوةً للاحتلال تحصّنت في أحد منازل خان يونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس، قوةً إسرائيليةً تحصّنت داخل منزل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القسّام، في بيان لها، إلى أنّ القوة الإسرائيلية استُهدِفت بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات، وأخرى مضادة للأفراد، مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

واستمرت الاشتباكات، لساعات إضافية، بين المقاومة والقوة المستهدفة، في منطقة "إسكان الأوروبي" جنوبي شرقي مدينة خان يونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ، اليوم الجمعة، بإصابة جنديين في شماليّ قطاع غزة وجنوبيّه، حيث تتواصل عمليات التصدّي للقوات المتوغّلة.