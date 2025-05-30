مستوطنون يقيمون بؤرة استعمارية مطلة على العوجا شمال أريحا

وطن: أقام مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة غرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن البدو في تجمعات بلدة العوجا رصدوا إحضار مستوطنين مركبات، ونصبوا قواعد حديدية وشوادر غرب بلدة العوجا من جهة ما تسمى مستوطنة "نعران"، وشرعوا بإقامة بؤرة تطل على بلدة العوجا البلدة، وعلى تجمع الكعابنة جنوب غرب البلدة.

وقد أقام مستوطنون بؤرة استيطانية الأحد الماضي قرب مساكن المواطنين، في تجمع بدوي "شلال العوجا" شمال مدينة أريحا.

وخلال نيسان/ أبريل الماضي، حاول المستوطنون إقامة ما لا يقل عن 9 بؤر استيطانية جديدة، في الضفة الغربية غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.