5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

وطن: استشهد 5 مواطنين، وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حيي الدرج بمدينة غزة، والأمل بخان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن 4 مواطنين استشهدوا، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مدرسة الزهراء في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استشهدت مواطنة وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة كُلاّب في حي الأمل غرب خان يونس.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، واستهدفت المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 54 جراء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.