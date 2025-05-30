أكثر من 70 شهيداً خلال 24 ساعة في غزة.. ومجزرة جديدة للاحتلال بطائرة مسيّرة في مواصي القرارة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 54,321 شهيداً، إضافةً إلى 123,770 جريحاً، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي واستهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية في مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ حصيلة الضحايا منذ 18 آذار/مارس 2025 فقط، بلغت 4,058 شهيداً و11,729 جريحاً، مشيرة إلى أنّ عدداً من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

هذا ووصل إلى مستشفيات القطاع ، 72 شهيداً و278 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيان الوزارة.

وفي مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، استشهد 13 مدنياً من جرّاء قصف بطائرة مسيّرة استهدف خيمة للنازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما شهدت بلدة القرارة قصفاً مدفعياً وإطلاق نار كثيفاً من آليات الاحتلال، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني. وأفاد المراسل بسقوط ضحايا في قصف استهدف منزلاً في حي الأمل غرب خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، تواصلت عمليات القصف ونسف الأبنية السكنية، ولا سيما في الأحياء الشمالية من المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 3 مواطنين أمام صالون حلاقة في مخيم البريج من جرّاء استهداف مباشر، فيما استشهد اثنان وأُصيب آخرون في دير البلح نتيجة غارة للاحتلال.

أما في شمال القطاع، فقد استشهدت طفلة وأُصيب عدد من المواطنين في إثر قصف للاحتلال على منزل في جباليا البلد، أعقبته سلسلة غارات عنيفة شنّها الاحتلال على المنطقة نفسها.

وفي حيّ التفاح، دمّرت طائرات الاحتلال منزلاً قرب مفترق الشرفا، كما شنّت غارة على شارع النخيل، تزامناً مع قصف مدفعي مكثّف استهدف دوّار الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي السياق، سجّلت إصابات نتيجة قصف جوي استهدف برج النور في شارع الصفطاوي، فيما قصفت مسيّرة إسرائيلية منزلاً في حيّ الزيتون جنوب شرقي غزة، وتعرّض مفترق الشجاعية للقصف المدفعي.

ودمرت طائرات الاحتلال منذ صباح اليوم نحو 20 بناية سكنية في كل من مدينة غزة وجباليا شمال القطاع، ضمن سياسة التدمير المنهجي للبيئة المدنية.

هذا وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تمنع دخول معظم المساعدات الإنسانية، بما فيها الطعام الجاهز للأكل، واصفاً الوضع هناك بـ"أكثر بقاع الأرض جوعاً".