مسيرات اليمن المليونية الداعمة لغزة تؤكد أن لا أمن للاحتلال حتى زوال العدوان

وطن: شهدت العاصمة اليمنية صنعاء وأكثر من 500 ساحة في مختلف المحافظات، مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار "لا أمن للكيان.. وغزّة والأقصى تحت العدوان"، لتجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الراسخ في نصرة فلسطين ومقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي بيان صادر عن هذه المسيرات، دعت جماهير اليمن شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والفاعل عبر المسيرات الشعبية والتعبئة العامة والمقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، وكل ما يمكن فعله دعماً لغزة والأقصى.

وأكد البيان أن غزة تواجه أعتى إمبراطوريات الشر في العالم وتصمد رغم المجازر والإبادة، موجهاً رسالة تحذير صارخة للشعوب المتقاعسة: "لا تكونوا من المتربصين.. انتصروا لدينكم ونبيكم ومقدساتكم".

وأعاد البيان تأكيد الموقف اليمني الثابت في دعم فلسطين، مخاطباً الاحتلال الإسرائيلي بالقول: "إن أفشل فكرة يمكن أن تخطر في بالك هي أنك ستدفعنا للتراجع عن موقفنا المساند لغزة".

كما شدد البيان على أن العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية والخدمية لن يزيد اليمنيين إلا إصراراً، وقال: "عدوانك على مرافقنا المدنية والاقتصادية لا يزيدنا إلا يقيناً بأنك أقذر وأحقر عدو".

وفي رسالة قوية إلى المقاتلين في القوات المسلحة اليمنية، دعا البيان إلى إبقاء الاحتلال تحت الضغط: "لا تسمحوا له أن يشعر بشيء من الأمان طالما وغزة تحت الإبادة والأقصى تحت العدوان".

ووجّه البيان تحية صمود وتقدير لأهل غزة وفلسطين، مؤكداً: "اصبروا وصابروا، فنحن معكم ولن نترككم".

من جهته، أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس، أنّ "العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يثني عزيمتنا، وأن العمليات اليمنية الداعمة لفلسطين ستتصاعد لتكون أكثر تأثيراً وفعالية في مواجهة الاحتلال".

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الخميس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللدّ، متعهدة بمواصلة العمليات العسكرية التي تساند صمود الشعب الفلسطيني المظلوم.