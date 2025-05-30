"القسام" تبث مشاهد لتفجير منزل مفخخ استهدف وحدة "مستعربين" تابعة للاحتلال شرق رفح

وطن: نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد حصرية توثق استهدافها لمجموعة من "المستعربين" التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات عناصر "المستعربين" وهم يتحركون بملابس مدنية بتوجيه من جنود الاحتلال، وينفذون عمليات تمشيط في منطقة حدودية شرق رفح، بدعم من الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث اقتحموا عدداً من منازل الفلسطينيين.

كما أظهرت المشاهد لحظة تفجير مقاتلي القسام لمنزل مفخخ استُهدف به "المستعربون"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت "القسام" أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عناصر "المستعربين" خلال عملياته في القطاع، حيث يقومون بتمشيط المنازل والبحث عن الأنفاق والمقاومين، إلى جانب مهام أخرى مثل زرع العبوات الناسفة وتفخيخ المباني.

وأشارت إلى أن هؤلاء "المستعربين" يتجولون في مناطق التوغل باستخدام عربات مصفحة.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية تحدثت في أواخر أبريل/نيسان الماضي عن "حدث أمني" وقع في رفح استهدف وحدة المستعربين "اليماس"، التابعة لما يُعرف بقوات حرس الحدود الإسرائيلي.