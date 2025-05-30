3 شهداء بينهم سيدة حامل في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وزوجته الحامل في شهرها التاسع، في غارة استهدفت المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد مواطن على الأقل، وجرح آخرون، غالبيتهم خطيرة، في غارة أخرى، استهدفت أحد صالونات الحلاقة في مخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 28 مواطنا، إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.