إسبانيا تدين مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وطن: أدانت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلام في المنطقة.

كما أعربت الحكومة الإسبانية في بيان نشرته وزارة خارجيتها أن عن "بالغ قلقها" إزاء تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة، وازدياد عنف المستوطنين، والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين، والتي تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وشددت الحكومة الإسبانية على أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها.