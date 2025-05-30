الأمم المتحدة: غزة "الأكثر جوعاً على الأرض"

وطن: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إسرائيل تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، باستثناء القليل منها، حيث لا يدخل أي طعام جاهز للأكل تقريباً إلى ما وصفه المتحدث باسم المكتب بأنه "أكثر بقاع الأرض جوعاً".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة ينس لايركه إن "200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين، منهم 635 ألفاً نزحوا حديثاً منذ مارس (أذار)".

وأضاف أن 600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 صُرّح لها بالوصول إلى حدود غزة، ومن هناك، جعلت مجموعة من العوائق البيروقراطية والأمنية من شبه المستحيل إدخال المساعدات بأمان إلى القطاع.

وتابع قائلاً في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة،: "ما تمكنا من إدخاله هو الدقيق (الطحين). هذا ليس جاهزا للأكل، أليس كذلك؟ يجب طهيه.. 100% من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة".

ومن جهته، وذكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونجا أن نصف مرافقها الطبية في غزة توقفت عن العمل، بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية.

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، سلطات الاحتلال برفع حصارها على قطاع غزة الذي بلغ ذروته منذ 2 مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أن "اليأس بلغ ذروته" في القطاع في ظل أزمة إنسانية خانقة.

وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليونا بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.