نفذت عملية مشتركة مع القسام .. سرايا القدس تعلن عن قتل واصابة 10 جنود في كمين في خانيونس

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الاسلامي عن تنفيذها كمين محكم في خان يونس.

وقالت السرايا ان مقاتليها أوقعوا قوة خاصة من جيش الاحتلال مكونة من 10 جنود بين قتيل وجريح باستهداف منزل تحصنوا به أمس في خان يونس

واضافت "رصدنا هبوط عدد من الطائرات المروحية في موقع استهداف القوة الصهيونية في خان يونس".

كما أعلنت السرايا عن تنفيذها عملية مشتركة مع كتائب القسام، حيث تمكن مقاتلو السرايا والكتائب من الإجهاز على قوة صهيونية متوغلة في منطقة الأوروبي جنوب شرق خانيونس باستهدافها بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك المباشر معها من مسافة الصفر.