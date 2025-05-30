بمشاركة سموتريتش .. الاحتلال يقتحم موقع "ترسلة" قرب جبع جنوب جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، بمشاركة وزير مالية الاحتلال سموتريتش

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً كبيراً من آليات الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" مصحوبة بطائرتي هليكوبتر، والتي هبطت في منطقة سهل بلدة عجة قرب الموقع.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل بلدة عجة قرب جبع وأعاقت حركة المركبات وفتشتها.

يشار إلى أن موقع "ترسلة" الذي كان مقام عندها مستعمرة "سانور"، قد أخليت عام 2005، بالإضافة إلى مستوطنات "حومش" و"جانيم" و"كادي"م ومعسكر " دوتان- عرابة".

وكان قد كشف قبل يومين، أن "الكابينت" الإسرائيلي قد صادق منذ نحو أسبوعين على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، بما فيها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" وترسلة "سانور".