20 إصابة على الأقل برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع طعام وسط القطاع

وطن: أصيب 20 مواطنا على الأقل بجروح، أحدهم خطرة، صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أثناء توجههم لنقطة توزيع طعام قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنين توجهوا إلى نفطة التوزيع بدافع الجوع، خاصة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة منذ أن أغلقت قوات الاحتلال المعابر قبل ثلاثة أشهر.

ولفتت إلى أن نقاط التوزيع تشهد فوضى وعمل غير منظم، إذ استشهد وأصيب العشرات برصاص الاحتلال في نقاط التوزيع جنوب ووسط قطاع عزة خلال الأيام الماضية.