مسيرة استفزازية للمستوطنين شمال غرب رام الله

وطن: شارك عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "عطيرت" حتى مستعمرة "حلميش" شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح بأن عشرات المستوطنين يحملون أعلام دولة الاحتلال تجمعوا منذ ساعات الصباح عند مدخل مستعمرة "عطيرت"، قبل أن ينطلقوا بمسيرة بحماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، نحو مستوطنة "حلميش"، مرورا بالشارع الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا.

وأشار إلى أن الاحتلال أغلق الشارع الواصل بين قرية النبي صالح ودوار روابي أمام مركبات المواطنين، الأمر الذي اضطرهم لسلوك طرق طويلة والتفافية.