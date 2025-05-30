"شبشب يهزم نتنياهو".. صحافي إسرائيلي يرد على نتنياهو بالسخرية على الهواء

وطن: في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، رفع الصحافي الإسرائيلي شاي غولدن، المذيع في القناة 13، "شبشبًا" على الهواء مباشرة أثناء توجيهه سؤالاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: "كيف فشلت في الانتصار على من يحاربون وهم يلبسون الشباشب؟ أين المشكلة؟ المشكلة هي أنت".

الواقعة جاءت ردًا ساخرًا وغاضباً على تصريح سابق لنتنياهو، قال فيه إن منفذي عملية السابع من أكتوبر (حماس) دخلوا وهم "ينتعلون الشباشب"، في محاولة لتقليل شأن عملية "طوفان الأقصى"

لكن الردود لم تتأخر، إذ قال القائد السابق للفيلق الشمالي نعوم تيبون إن مقاتلي "حماس" كانوا مجهزين بأسلحة ثقيلة وسترات واقية، فيما نقلت القناة 12 عن ضابط إسرائيلي قوله: "من كان يرتدي الشباشب فعلاً هم قادتن".

الواقعة تحوّلت إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل، حيث كتب أحد المعلقين: "لولا الدعم الغربي، لكان مرتدو الشباشب يسيطرون على تل أبيب الآن".