ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط واجب أخلاقي ومطلب سياسي

رام الله - وطن: قال الرئيس الفرنسي ماكرون ان الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط واجب أخلاقي ومطلب سياسي.

كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.

وفي شهر نيسان/أبريل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في حزيران/يونيو" لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.