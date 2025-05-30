ترامب في تغريدة .. "مرسل بمهمة من الرّب ولا شيء يمكنه وقف ما هو قادم"

وطن: أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور يحمل صورته وتعليق كتب فيه "مرسل بمهمة من الرّب".

التدوينة المتداولة نشرها ترامب، الخميس، على صفحته بمنصة "تروث سوشال"، وكتب فيه: " مرسل بمهمة من الرّب ولا شيء يمكنه وقف ما هو قادم"، الأمر الذي أشعل تكهنات بين نشطاء في محاولة تفسير ما قصده.

ولطالما نشر ترامب تدوينات بدلالات دينية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي كان منها صورة له بالزي الرسمي لبابا الفاتيكان بعد إعلان وفاة البابا فرانسيس، وكذلك بتعليق مازح فيه صحفيين قائلا: "أريد أن أصبح البابا" الجديد.

وبعد انتخاب البابا لاوُن الرابع عشر وهو أول بابا أمريكي يقود الفاتيكان بتاريخه، أثيرت تكهنات ومزاعم تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ترامب كان على علم مسبق بأن البابا القادم سيكون أمريكيا وغيرها الكثير من المزاعم التي انطوت على نظريات مؤامرة تم تداولها بصورة واسعة.