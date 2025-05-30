العزلة الالكترونية - اقتراب من البعيد وابتعاد من القريب

كتب الامين سند: ‏"العالم قرية صغيرة" نظرية صاغها الباحث الكندي "مارشال ماكلوهان" في كتاب "فهم وسائل الإعلام" الّذي تحدّث فيه عن تطوّر وسائل الإعلام وما سيكون لها من تأثير على تواصل العالم. لا يختلف اثنان على أن العالم اليوم بات فعلًا قرية صغيرة، ليس لتأثير وسائل الإعلام فقط وإنمّا لإبعاد أكبر من ذلك، تمثلّت في ثورة الكترونية، ما يطرح الكثير من القضايا ومنها المناقضة للتواصل بين العالم وهي " العزلة الالكترونية"



المفهوم وفجوة التواصل :

‏يُشير وصف العُزلة الإلكترونية الى الحالة الّتي ينعزل فيها الفرد عن محيطه الاجتماعي الواقعي، بسبب الانغماس المفرط في استخدام الأجهزة الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤدي هذا الانعزال الى الانفصال شبه التّام عن الواقع المُحيط لكن على النقيض فإنّه يُسهّل التواصل مع المحيط الخارجي بحيث يختصر الطُرُق ويُقلّص المسافات. مما قد يدفع الأفراد لتكوين علاقات افتراضية تطغى على علاقاتهم الشخصية الواقعية وتتحوّل بطبيعتها من منحى مجتمعي تقليدي محدود الى منحى افتراضي متعدد الثقافات والأجناس.

‏ما يجدر التنويه إليه هنا أن دراسة لstatista أشارت عام 2022 إلى أنَّ 4.9 مليار ما يُشكِّل 62% من سُكّان العالم يستخدمون الوسائل الالكترونية والتواصلية

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عوامل وابعاد :



‏تعددت أسباب العُزلة الالكترونية، فكان منها ما هو ذاتي ناتج عن قناعات شخصية مثل عدم رضا الأفراد عن واقعهم المَعيش فيلجؤون للهروب منه إلى العالم الافتراضي. ومنها أسباب غير طوعية مثل فترة الحجر خلال جائحة كورونا، فوفقًا لمُنظّمة الصِّحة العالميّة... ارتفعت نسبة استخدام الوسائل الالكترونية خلال هذه الضائقة الّتي تحوّل فيها التعليم إلى نظام "التّعليم عن بُعد" ما رفع من معدلات القلق والاكتئاب بين الأفراد بشكل ملحوظ، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة بوسطن الى اعتراف ما نسبته ٣٦٪ من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشعورهم بالوحدة نتيجة الاستخدام المبالغ فيه لهذه الوسائل، فيما بيّنت دراسة لمجلة (psychological medicine) أنّ المراهقون الّذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات على وسائل التواصل بشكل يومي، هم أكثر عُرضة للإصابة بمشاكل نفسية. كما لها تأثير كبير على الجوانب والفئات كافّة.

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‏عُزلة عن عُزلة تفرِق... آراء الفلاسفة

‏يرى الفلاسفة والكُتّاب والمؤرّخين أنّه ثمّة فروق جوهرية العُزلة الالكترونية وما وصفوه بالعُزلة التأملية، فعلى سبيل المثال... الانعزال مع رواية أو كوب من القهوة ليس كالإنعزال مع صفحات السوشيال ميديا والتقليب فيها، وقد رأى الكاتب الأمريكي إرنست هيمنجواي العُزلة التأملية على أنّها موطن للأرواح المُتعَبة. ومنهم من رأى أنّها سلوك منافي للطبيعة البشرية القائمة على التواصل، ومنهم من رأى أنّها أصبحت سلوك طبيعي مع تطوّر أنماط العيش والسلوك. ترى المؤرّخة "فاي آلبرتي" أنَّ العُزلة الالكترونيّة هي عُزلة جسدية وتفاعلية وليست عُزلة فكرية، وفسّرت ذلك مُشيرةً إلى نمط الحياة الحديثة والثورة الرقمية الّتي مكّنت الانسان من أداء عمله والتزاماته من داخل منزله. بينما تساءل الكاتب وأستاذ التاريخ "ديڤيد ڤينيست" عن كون الانعزال الاختياري أصبح أحد سمات العصر، رغم أنّه سابقًا كان يُعَدّ انحرافًا سلوكيًا. وأخيرًا، هل ستُصبح العُزلة سواءً الالكترونية أو حتّى العادية موطنًا حقيقيًّا في ظل سيادة السرعة الرقمية؟ وهل يُمكِن اعتبارها نمطًا اعتياديًا بديلًا للتواصل البشري المُباشَر؟