إسبانيا وسلوفينيا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة ومعاقبة "إسرائيل"

وطن: دعت إسبانيا وسلوفينيا، إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مع نظيره السلوفيني روبيرت غولوب، اليوم الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال سانشيز، إن الحكومتين الإسبانية والسلوفينية متفقتان في الرأي بشأن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر توريد السلاح لها، وتطبيق عقوبات على أفرادها.

وأوضح أن البلدين يتشاركان في الرؤية نفسها تجاه الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وأن اعترافهما بدولة فلسطين قبل نحو عام هو دفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن، ولا بديل عنه.

بدوره، أكد غولوب، أن بلاده ستواصل إلى جانب إسبانيا الدفاع عن القيم الأساسية للقانون الدولي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية فورا.