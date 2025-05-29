أجبر ملايين المستوطنين على دخول الملاجئ.. القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد، في يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي، في تصعيد لافت ضمن عمليات الدعم العسكري لفلسطين.

وأكد البيان العسكري أن العملية "حققت أهدافها بدقة"، وأجبرت ملايين المستوطنين على دخول الملاجئ، إضافة إلى توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيانها:"مستمرون في أداء واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وكل عدوان على بلدنا سنواجهه بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني".

من جانبها، أكد وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوّت في "تل أبيب" وعدد من مستوطنات وسط فلسطين المحتلة، عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ما أدى إلى شلل مروري كامل، وهروب جماعي للمستوطنين نحو الملاجئ.

وفي السياق ذاته، أكد قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز اليوم، أن اليمن ماضٍ في استهداف المصالح الإسرائيلية الجوية والبحرية، مشيراً إلى أن "المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكبر وأكثر تأثيراً".

وأوضح الحوثي أن القوات اليمنية نفذت خلال هذا الأسبوع 14 عملية عسكرية باستخدام صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة، استهدفت مواقع في يافا، حيفا، عسقلان، وأم الرشراش (إيلات)، إلى جانب بدء حصار فعلي على ميناء حيفا.

وشدّد الحوثي على أن البحر الأحمر لا يزال مغلقًا أمام الملاحة الإسرائيلية، وأكد أن أي استهداف لمطار صنعاء لن يُثني اليمن عن مواصلة عملياته.