بعد مطالبة "بن غفير" بطردها.. الاحتلال يعتقل سناء سلامة زوجة الشهيد الأسير وليد دقة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سناء سلامة دقة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، من مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، أثناء تواجدها في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وأفاد المكتب، بأن الاحتلال اقتاد سلامة إلى أحد مراكز التحقيق داخل الأراضي المحتلة.

ويأتي ذلك بعد تحريض مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الذي طالب يوم أمس الأربعاء بسحب الجنسية منها وترحيلها.

وزعم بن غفير، في خطاب رسمي، أن سلامة "حرّضت على العنف" و"دعمت الإرهاب" من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقها.

وتُعد هذه المطالبات جزءًا من حملة قمع متصاعدة يشنّها الاحتلال ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، والقدس، والضفة الغربية، تزامنًا مع العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي رافقتها اعتقالات جماعية وخطاب عنصري وتحريضي من مسؤولين إسرائيليين.

يشار إلى أن الشهيد الأسير وليد دقة (62 عامًا) زوج سناء سلامة، قد أُستشهد داخل مستشفى "آساف هروفيه" من مدينة باقة الغربية بأراضي الـ48 في 7 نيسان 2024، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل البطيئ التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لعائلته.

واعتقل دقة في 25 من آذار/ مارس 1986، وارتبط عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وفي شباط 2020، رزق وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.