توقف الملاحة في مطار اللد بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن

وطن: توقفت حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، مساء الخميس، في مطار اللد، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصاروخ تم اعتراضه فوق مدينة القدس المحتلة، فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرات من صاروخ متجه نحو منطقتي القدس وتل أبيب الكبرى.

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة جماعة "أنصار الله" اليمنية شنّ هجمات صاروخية على مواقع للاحتلال في فلسطين المحتلة، في إطار ما تصفه بـ"الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة"، مؤكدة عزمها الاستمرار في تلك الهجمات ما دامت الحرب على غزة متواصلة.