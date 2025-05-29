بنك القدس يطلق حملة خاصة لموظفي القطاع العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وطن: ضمن التزامه بدعم عملائه وتلبية احتياجاتهم، أطلق بنك القدس حملة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تستهدف موظفي القطاع العام الذين يحوّلون رواتبهم إلى البنك.

وتتيح الحملة للموظفين الحصول على سلفة سقفها 3000 شيكل، وفق أحكام وشروط البنك و تُصرف عند طلب العميل و بشكل فوري وتسدد حين قيد الراتب، وذلك بهدف تمكينهم من الاستعداد للعيد بكل راحة وطمأنينة، دون أي أعباء إضافية.

وتعليقا على هذه الحملة قال محمد شاور الرئيس التنفيذي بنك القدس، لا نقف عند تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل نحرص على أن نكون شركاء حقيقيين في التفاصيل التي تصنع الفرق في حياة الناس. وحملتنا هذه لموظفي القطاع العام تأتي امتدادًا لهذا النهج، لنقول لهم: نحن إلى جانبكم في كل وقت، خاصة في المناسبات التي تعني الكثير"

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك على أن يكون شريكًا حقيقيًا لعملائه، خاصة في المناسبات التي تلامس احتياجاتهم اليومية، وتُجسّد القيم التي يؤمن بها بنك القدس في تقديم الدعم العملي والمباشر للمجتمع.