مستوطنون ينصبون خيمة ويضعون "كرفانا" على أراضي بروقين غرب سلفيت

وطن: نصب مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خيمة، ووضعوا "كرفانا" على أراضي المواطنين في منطقة "البلاطة" شمال بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد مدير بلدية بروقين أمين صبرة، بأن المستوطنين أعادوا نصب خيمة، ووضعوا "كرفانا" في نفس الموقع الذي سبق وأن تم وضع خيمة فيه قبل عدة أسابيع بجانب منازل المواطنين، وجرى إزالتها لاحقا.

وأضاف صبرة، أنه تم رصد دعوات نشرها المستوطنون عبر صفحاتهم الإعلامية ومجموعاتهم، تدعو إلى تنفيذ عدوان وهجوم على البلدة، الأمر الذي ينذر بتصعيد خطير بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بالتزامن مع نصب الخيمة، ووضع الكرفان، وتمركزت في عدة مناطق من البلدة.